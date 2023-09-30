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Британская разведка: Кремль использует вагнеровцев, но есть важный нюанс

В разведке Британии считают, что доверие к вагнеровцам у Кремля утеряно окончательно

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское руководство после неудачного бунта ЧВК "Вагнера" продолжает использовать наемников. Однако теперь им не доверяют и больше следят за ними. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка: Кремль использует вагнеровцев, но есть важный нюанс

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

Разведка напоминает, что 29 сентября Кремль показал видео встречи российского диктатора Владимира Путина с бывшим начальником штаба "Вагнера" Андреем Трошевым. Ему поручили проводить мобилизацию так называемых "добровольческих боевых отрядов".


Британские специалисты отмечают, Трошев во время бунта бывшего главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина перешел на сторону ведомства Шойгу и призывал боевиков подписывать контракты с Минобороны. Многие ветераны "Вагнера" прямо называют его предателем.

На встрече с российским диктатором Путиным также присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Недавно он ездил в турне по африканским странам. Кремлевская поддержка Трошева и Евкурова указывает, что Россия продолжает использовать частные военные компании и планирует будущее "Вагнера", отмечают в британской разведке.

"Он (Ред. – Кремль) готов опираться на опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою лояльность государству и постоянное участие в Глобальном Юге, но, вероятно, под большим наблюдением со стороны Кремля", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба группы "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. О чем говорит этот шаг? К чему могут привести очередные кремлевские игры с наемниками и добробатами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1707995694739452316
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