Британская разведка дала ответ – есть ли у россиян шансы снова пойти в массированное наступление

В то время как Кремль требует успехов на поле боя, российские специалисты по логистике не способны достигать поставленных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Артиллерия. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, 27 апреля 2023 года российские соцсети, связанные с военной тематикой, сообщили, что замминистра обороны России, генерал-полковник Михаил Мизинцев был уволен. Мизинцев отвечал за военную логистику и находился в должности всего восемь месяцев, отмечается в обзоре.

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Увольнение Мизинцева не было сразу подтверждено, но предположения относительно его будущего подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре военной кампании России в Украине.

Британское разведывательное сообщество утверждает, что Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении.

Недостаток боеприпасов, в свою очередь, приводит к внутренним разногласиям, особенно между Министерством обороны России и группой Вагнера.

"Россия продолжает предоставлять наивысший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии удовлетворить потребности военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", – говорится в обзоре.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



