Великобритания может разместить новейший военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния угрозе Китаю. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Times".

Британский фрегат Type-31. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно планам, судно британских Военно-морских сил будет базироваться в Азии постоянно. В Великобритании надеются, что таким образом удастся укрепить морские силы партнеров в регионе.

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"The Times" сообщает, что сейчас ведутся дискуссии о постоянном размещении хотя бы одного фрегата Type-31.

Стоит добавить, что фрегаты Type-31 — это суда, предназначенные для Королевского военно-морского флота. Их длина составляет около 140 метров, а скорость – до 26 узлов. Дальность плавания фрегатов оценивают в 14,5 км, автономность – 28 дней.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



