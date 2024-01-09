Брейвик высказался о войне в Украине: кого поддержал норвежский террорист

Норвежский террорист Андерс Брейвик, осуществивший массовую стрельбу в 2011 году, высказал свои мысли о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Норвежский террорист Андерс Брейвик. Фото из открытых источников

Андерс Брейвик недавно подал иск в суд на Норвегию по поводу нарушений прав человека в тюрьме. Брейвик жалуется, что он находится в полной изоляции от общества. В то же время адвокаты, которые оспаривают решение террориста, объясняют, что Брейвик не изменил свои взгляды.

В качестве примера адвокат Андреас Хьетланд привел записи Андерса Брейвика, сделанные охранниками в журналах поведения террориста.

Когда Брейвика спросили, нужно ли совершать больше террористических актов, 44-летний норвежец утвердительно ответил на этот вопрос. Также в разговорах между охранниками тюрьмы, заявившими, что Путин зашел слишком далеко в своей военной агрессии в Украине, Брейвик поддержал Россию.

"Пока у вас есть цель, безжалостные действия – это нормально", – сказал Андерс Брейвик.

Слушания по делу Брейвика продлятся несколько недель.

Напомним, что Андерс Брейвик в июле 2011 года на острове Утойя совершил кровавую стрельбу в которой погибли 77 человек. Норвежский суд приговорил террориста к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока в будущем. Брейвик находится в двухэтажном комплексе, где есть тренажерный зал, кухня, комната с телевизором и Xbox.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брейвик обращается в суд из-за нарушения его содержания в тюрьме.

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