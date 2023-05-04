Бред сакральными датами: враг увеличил количество ракетоносителей в море, - Гуменюк

Об этом в телеэфире отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии"



Россияне могут обстрелять Украину ракетами накануне 9 мая

По словам экспертки, оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

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"По состоянию на сейчас корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 кораблей, а количество ракетоносителей увеличено до 4 единиц", — отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь уточнила, что все они надводные. То есть, имеющиеся 32 ракеты готовы к использованию. Поэтому вероятность массированной атаки по украинским регионам очень высока.

"Нужно отдавать себе отчет, что враг будет продолжать давление. Опять-таки возвращаемся к сакральности – они тяготеют к дате 9 мая. Они пытаются давить максимально", – сказала Гуменюк.

В то же время, россияне напуганы контрнаступлением ВСУ, о котором говорят во всем мире, поэтому они пытаются дети на опережение.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что уже месяц звучат разговоры о том, что ВСУ активно готовятся к контрнаступлению, но не начинают его… Причины называются разные – от нехватки боеприпасов и другого вооружения, до ожидания благоприятных погодных условий. Может ли быть так, что не будет никакого контрнаступления, а все разговоры о контрнаступлении – это очередная информационно-психологическая операция? И может ли быть, что Россия, понимая, что ситуация окончательно зашла в тупик, лихорадочно ищет повод окончить войну в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

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