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Бразилия и Китай предлагают свой "саммит мира" по Украине: в чем он состоит

Бразилия и Китай в совместном заявлении настаивают на равном участии в конференции и Украины, и России

сегодня, 10:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бразилия и Китай предлагают провести международную мирную конференцию для обсуждения предложений по деэскалации войны в Украине, при этом настаивают на "равном участии", как Киева, так и Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg". 

Бразилия и Китай предлагают свой "саммит мира" по Украине: в чем он состоит

Бразилия и Китай. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, после встречи главы МИД Китая Ван И и главного советника президента Бразилии Селсо Аморима обе страны опубликовали заявление, в котором изложили "общие понимания относительно путей урегулирования российско-украинского кризиса".

"Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также справедливое обсуждение всех мирных планов", — говорится в совместном заявлении двух стран.

Китай и Бразилия также призывают к расширению гуманитарной помощи и осуждают возможное использование оружия массового поражения в конфликте.

Как отмечает издание, это первый случай, когда Китай подписывает совместное заявление с другой страной по поводу войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает активные дипломатические бои за мощное присутствие руководства разных стран на Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, а также за разрешение Запада бить его оружием по территории страны-агрессора – РФ. С первой темой есть хорошие новости – о своем согласии быть на саммите заявило руководство Индии. Со вторым, увы, пока проблемы. Самый крупный украинский партнер – США, устами представителей Пентагона в очередной раз подтвердил "табу" на удары его вооружениям по российской территории. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" дипломатические сражения на данных направлениях и их перспективы.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/video-can-europe-afford-to-defend-itself-from-russia
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