Брать тепленькими: Арестович дал совет Путину, как завоевать Украину

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Лиля Воробьева
Президент страны-агрессора России Владимир Путин мог бы победить в конфликте в Украине "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости. Такое заявление сделал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время беседы с Юлией Латыниной.
Алексей Арестович (фото из открытых источников)
Арестович отметил, что эту задачу можно выполнить достаточно просто. По его словам, Путину нужно лишь сказать: "Дорогие украинцы, несомненно, вы не мы и являемся абсолютно уникальным народом с давней, уникальной культурой. Более того, вы являетесь нашим началом, вы наши младшие братья, поэтому Киев всегда будет для нас сакральным и святым центром. В знак этого я снова открываю кафедру украинской культуры, 300 украинских школ и 80 украинских библиотек.
Далее Арестович продолжил, что Путину следует предложить каждому украинскому офицеру, переходящему на сторону РФ, повышение на одну степень и немедленное признание уважаемым членом Вооруженных сил России.
Он также добавил, что Москве следует пообещать, что бывшие украинские военнослужащие могут стать президентами России, равно как и новые граждане России, которых они будут ждать с нетерпением.
"Тогда смешная украинская узконациональная пропаганда не выдержит давления людей, которые быстро ментально перейдут на ту сторону. Российские идеологи не понимают, кто такие украинцы и как с ними обращаться. Это их главная ошибка. Только поэтому они не выиграли войну. Украинцы – это народ, который увлекается символическими вещами. Им нужно показать символическое уважение к языку, к культуре.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович анонсировал ряд шагов, которые пройдут между Украиной и РФ . Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что даже несмотря на то, что Силы обороны получают больше разных образцов западного оружия, они якобы стали воевать хуже.
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