Бойцы ВСУ получат индивидуальное средство для противодействия БпЛА: что о нем известно

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Антидроновой пистолет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что "Антидроновий пистолет" — индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех. Принцип работы данного оружия заключается в блокировании каналов управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

"Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть более 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе", — проинформировали в Минобороны.

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