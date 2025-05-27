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"Шахеды" стали еще опаснее: какую хитрость придумали россияне

Россия совершенствует тактику запуска "Шахедов"

сегодня, 11:46
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Кравцев Сергей

Российские войска во время атак по Украине меняют тактику запуска "Шахедов", чтобы не дать возможности украинской ПВО сработать эффективно. Более того, противник всячески пытается истощить ПВО Украины. Для этого он использует несколько способов. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Шахеды" стали еще опаснее: какую хитрость придумали россияне

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ обратил внимание, что россияне не прекращают экспериментировать с маршрутами ударов беспилотников и увеличивают высоту их запуска. Так дроны летят на высоте более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

Как отметил Игнат, на такой высоте "Шахеды" становятся более видны для радаров Сил обороны, но недосягаемыми для мобильных огневых групп.

Еще одна тенденция, которая стала заметна вы последнее время – враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект. Также россияне пытаются истощать украинскую ПВО, запуская большое количество дронов-обманок без боезаряда.

Так, по словам Игната, во время последних атак, пропорция между ударными дронами и ложными составляла 60 (настоящих) на 40 (ложных).

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше Украина значительно превосходила Россию в вопросе применения дронов, то теперь противник сделал серьезный рывок в этом вопросе. подтверждением этого есть то, что 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. О чем говорит новинка РФ? Правда ли, что российские "Шахеды" теперь стали опаснее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шахеды станут еще более смертоноснее: что придумали россияне.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/k-zminilis-vorozhi-obstrili-shahedami-ignat-1748331154.html
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