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Бойцы ВСУ отобрали у россиян гаубицу "Нона" и бронетранспортер МТ-ЛБ (ВИДЕО)

У Защитников Украины новые боевые трофеи

сегодня, 18:26
Автор:

Денис
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Украинские воины захватили несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

Бойцы ВСУ отобрали у россиян гаубицу "Нона" и бронетранспортер МТ-ЛБ (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, бойцы Сил обороны забрали у оккупантов их гаубицу и бронетранспортер.

"Очередная партия "подгона" от вс рф: один многоцелевой тягач МТ-ЛБ и гаубица 2Б16 "Нона-К"", — передает СтратКом ВСУ. 

Также на канале Центра стратегических коммуникаций опубликовано видео, на котором запечатлена трофейная техника. Теперь она будет обращена против своих бывших хозяев. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленый принтер снова включился: о чем говорят решения Рады – что известно о новом омбудсмене. Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия поставила ультиматум Болгарии: отношения между странами напряжены. В Кремле угрожают Болгарии разрывом отношений. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в оккупированном городе Донецкой области прогремели мощные взрывы: что известно (ВИДЕО). В городе Ясиноватая прогремели взрывы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1Tv6EjwyBTNwVb27S14aKKpvxv3wOD3vLv4qPCqa2s0Qcb7OAx_XqnDq0
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