Бойцы ВСУ отобрали у россиян гаубицу "Нона" и бронетранспортер МТ-ЛБ (ВИДЕО)

Украинские воины захватили несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, бойцы Сил обороны забрали у оккупантов их гаубицу и бронетранспортер.

"Очередная партия "подгона" от вс рф: один многоцелевой тягач МТ-ЛБ и гаубица 2Б16 "Нона-К"", — передает СтратКом ВСУ.

Также на канале Центра стратегических коммуникаций опубликовано видео, на котором запечатлена трофейная техника. Теперь она будет обращена против своих бывших хозяев.

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