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Бойцы ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Донецком направлении: подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:41
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 19 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Донецком направлении: подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб, на Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивается на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

"Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского", — сообщает Генштаб. 

Отмечается, что украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что какую должность может получить Венедиктова: СМИ узнали подробности. Появилась информация, что Ирина Венедиктова может стать после назначения послом Украины в Швейцарии. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что бывший руководитель ГП "Антонов" незаконно отправил родственника за границу. В марте 2022 года близкий родственник тогдашнего руководителя покинул Украину. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Украине появится необычный банк, к которому привяжут всех украинцев: что известно. Михаил Федоров расставил все точки над "і" в вопросе появления необанка Дія Банк. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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