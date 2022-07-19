Бойцы ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Донецком направлении: подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Донецком направлении по состоянию на вечер 19 июля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб, на Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивается на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

"Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского", — сообщает Генштаб.

Отмечается, что украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

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