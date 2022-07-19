Бывший руководитель ГП "Антонов" незаконно отправил родственника за границу

Следователи из Офиса генерального прокурора объявили подозрение бывшему руководителю Государственного предприятия "Антонов", незаконно отправившему своего близкого родственника за границу под видом работника ГП. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Близкий родственник тогдашнего руководителя покинул Украину (фото из открытых источников)

По информации следствия, подозреваемый в марте 2022 года, будучи в должности руководителя государственного предприятия, во время военного положения и запрета пересечения государственной границы гражданам Украины призывного возраста, добавил в список командировавших людей своего родственника.

"Таким образом, он организовал и способствовал ему в незаконной переправке через государственную границу Украины", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Следовательно, бывшему руководителю предприятия по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины грозит наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Нестор Шуфрич покинул Украину . Нардеп, прошедший в парламент от экс-пророссийской политической силы "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, покинул нашу страну. Об этом сказал глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук, проводя сегодня пресс-конференцию для СМИ. Чиновник не разгласил деталей, лишь сообщил о том, что владеет информацией, что нардеп Нестор Шуфрич покинул Украину, пересек границу через КПП "Порубное". Сергей Осачук проинформировал журналистов, что многие местные избранники от ОПЗЖ в Черновицком регионе скрываются, чтобы не быть мобилизованными. По информации издания "Бабель", сославшегося на информатора из ОЗПЖ, скандальный нардеп якобы поехал к трем маленьким детям в Венгрию и должен вернуться к началу очередного пленарного заседания ВР.

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