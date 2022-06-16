logo

BTC/USD

19250.42

ETH/USD

1002.09

LTC/USD

44.53

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бойцы ССО ВСУ уничтожили российский понтонный мост в Луганской области (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойцы ССО ВСУ уничтожили российский понтонный мост в Луганской области (ВИДЕО)

Украинские воины сорвали планы оккупантов

16 июня 2022, 11:20 comments1060
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинский спецназ нанес очередной удар по противнику в Луганской области. Об этом сообщается на официальной странице Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. 

Бойцы ССО ВСУ уничтожили российский понтонный мост в Луганской области (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, противник проложил понтонную переправу для форсирования реки в Луганской области, однако украинские воины сорвали его планы. 

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь, вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники.", — отмечает пресс-служба ССО. 

Бойцы ССО ночью заминировали, а затем взорвали данную переправу. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, сколько может продолжаться война россии против Украины. Война России против Украины может длиться несколько лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ситуация на фронте сложная: Данилов заявил, что общество не имеет права ждать срочных побед. Данилов надеется, что украинские войска получат тяжелое оружие. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне рассказали, какое оружие Германия пообещала дать Украине. Германия пообещала предоставить Украине реактивные системы залпового огня. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия не продвигается: генерал США заявил, что оккупанты боятся украинского сопротивления. Марк Милли убежден, что РФ боится украинского сопротивления. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/usofcom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!