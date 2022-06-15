Ситуация на фронте сложная: Данилов заявил, что общество не имеет права ждать срочных побед

Из-за того, что у Украины нет достаточного тяжелого оружия для контрнаступления, ситуация на фронте остается сложной. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе информационного телемарафона.

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, ВСУ, как могут "ровняют" сложную ситуацию на фронте. Но сегодня Украине для паритета не хватает пушек, тяжелого оружия



"На фронте, — ситуация непростая, она сложная. Но сегодня еще не достаточное количество пушек, недостаточное количество тяжелого оружия для того, чтобы мы сказали, что у нас уже есть паритет. Наши военные, как могут, ровняют эту ситуацию, в прямом и переносном смысле этого слова, но будем считать, с учетом тех событий, которые уже происходят сегодня, которые происходят в мире и будут происходить в ближайшее время, что мы сможем этот паритет достичь. Сможем перейти в контратаки, сможем отвоевать наши города и села, которые на сегодняшний день временно захватил захватчик ", — сказал Данилов.

Также Данилов подчеркнул, что общество не имеет права ожидать срочных, скорых побед, ведь мы имеем дело с мощным врагом, который готовился к войне и живет ею.

"Я говорил и говорю, что война будет крайне сложной, что она будет для нас тяжелой. Ожидать срочных побед, скорых побед, скажем так, мы не имеем с вами права. Потому что с другой стороны есть очень мощная страна, которая готовилась до войны. Она постоянно живет войной",- заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне рассказали, какое оружие Германия пообещала дать Украине.

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