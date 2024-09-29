"Бойцы скоро закончатся": новоназначенный комбат критикует Министерство обороны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Командир батальона беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин критикует Министерство обороны Украины. По его словам, за 11 лет войны существуют те же проблемы, в частности в материально-техническом обеспечении боевых подразделений.
Сергей Варакин. Фото из открытых источников
Военнослужащий Сергей Варакин в Facebook указал, что после назначения на должность командира батальона он столкнулся с проблемой, которая не решается с начала войны.
По его словам, Министерство обороны должно предоставить бойцам все необходимое, чтобы солдат "воевал качественно, комфортно, с большим желанием". В частности, Варакин указывает, что министерство должно обеспечивать инфраструктурой, автомобилями, боеприпасами, дронами, старлинками, оплатой за старлинки, ноутбуками, РЭБами, генераторами, психологическим сопровождением и другими вещами, которые, по его словам, "находишь самостоятельно".
Также "Комментарии" писали о том, что военные жалуются на качество фортификаций в одном из направлений фронта, где россияне готовят наступление.
Новости