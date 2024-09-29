"Бойцы скоро закончатся": новоназначенный комбат критикует Министерство обороны

Командир батальона беспилотников 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Варакин критикует Министерство обороны Украины. По его словам, за 11 лет войны существуют те же проблемы, в частности в материально-техническом обеспечении боевых подразделений.



Сергей Варакин. Фото из открытых источников

Военнослужащий Сергей Варакин в Facebook указал, что после назначения на должность командира батальона он столкнулся с проблемой, которая не решается с начала войны.

"Ты становишься комбатом! И что происходит!? На 11-м году войны... А ничего нового! Проблемы все те же! Тебе нужно все находить самому! Ну, ты можешь забить на все и говорить: "А у меня этого нет, поэтому я воевать не могу"! Но тогда ты не будешь эффективно уничтожать врага, твои бойцы быстро "кончатся", и все!", — пишет Варакин.

По его словам, Министерство обороны должно предоставить бойцам все необходимое, чтобы солдат "воевал качественно, комфортно, с большим желанием". В частности, Варакин указывает, что министерство должно обеспечивать инфраструктурой, автомобилями, боеприпасами, дронами, старлинками, оплатой за старлинки, ноутбуками, РЭБами, генераторами, психологическим сопровождением и другими вещами, которые, по его словам, "находишь самостоятельно".

"У меня тогда вопрос: какая роль и место Министерства обороны в этом процессе?! У меня есть мечта! Как это происходит в армиях мира! Где командир берет список, пишет заявку и у него на утро все это есть! Будет ли у нас когда-нибудь такое?! Куда уходят все миллиарды миллиардов? Мы не можем 11-й год просить людей нас постоянно снабжать!", — отметил Варакин.

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