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Бойцы назвали американскую технику, которая вселяет страх во врага и вдохновляет защитников

Американская БМП выдает себя характерным свистом, который сразу узнают и враги, и свои

сегодня, 07:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники благодарны западным партнерам, которые поставили и продолжают поставлять Украине такую необходимую военную технику и вооружение. Но больше всего бойцы благодарны США за боевые машины пехоты Брэдли, которые сыграли важную роль в освобождении села Работино в Запорожской области и в целом в летнем контрнаступлении украинского войска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в репортаже "CNN" с фронта.

Бойцы назвали американскую технику, которая вселяет страх во врага и вдохновляет защитников

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинские военные признаются, что из-за тотального минирования россиянами огромных территорий битва за юг вышла крайне ожесточенной. 


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"Я служу с 2014 года и нигде не встречал таких минных полей. Их просто гектары, слева и справа. Много окопов, блиндажей. И все это на десятки километров. Они даже минируют территорию, которую мы уже освободили. Без мин мы бы уже были в Токмаке", — высказал свое мнение боец с позывным "Карацупа". 

В материале говорится, когда украинские военные прорвали оборону россиян, зашли в Работино, то с удивлением обнаружили, что в этом фактически разрушенном населенном пункте есть еще гражданские. Вот здесь как раз очень и пригодились боевые машины Bradley.

Военные рассказали, что россияне начали накрывать всех огнем. Им было все равно, что идет эвакуация мирного населения. Именно благодаря Брэдли, говорят защитники, удалось выжить и военным, и гражданским. Броня выдержали множество ударов. Военные показали журналистам некоторые из прямых артиллерийских попаданий, которые получили американские бронемашины. Единственным недостатком американской БМП защитники считают характерный свист от нее, который можно услышать за много километров.

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