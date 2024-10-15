"Боятся заходить в лоб": россияне ровняют с землей Селидово

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Марьян Ощановский
Российские захватчики усиленно обстреливают Селидово в Донецкой области, поскольку боятся заходить в город "в лоб", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ усилила обстрелы города Селидово. Фото из открытых источников
Он отметил, что давно не видел, чтобы россияне так далеко заходили по флангам и вместе с тем минимально пытались "штурмовать в лоб".
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что в связи с приближающимися президентскими выборами в США, запланированными на ноябрь этого года, внимание американских политиков сосредоточено на внутренних вопросах. Такая ситуация также влияет на европейские страны, которые в условиях электоральных циклов больше фокусируются на собственных проблемах. По его словам, на Западе ощущается усталость от войны России против Украины. Эксперт подчеркнул важность встреч президента Украины Владимира Зеленского с иностранными лидерами, ведь они помогают поддерживать внимание войны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние сутки украинская армия сожгла немало бронетехники россиян в населенном пункте Любимовка Курской области. "За вчерашний день по меньшей мере 5 сожженных единиц бронетехники наблюдала аэроразведка. Также сегодня в течение дня противник активно применил "броню" с десантом на севере Любимовки, теряя технику", — сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
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