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Бой украинских военных за последний путь в Бахмут (ВИДЕО)

Украинские военные выложили видео, где показаны несколько минут их боев за дорогу, ведущую в Бахмут.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot








Украинские военные уже более 10 месяцев ведут бои в Бахмуте и сдерживают российских оккупантов. В сеть опубликовали бой роты "Гонор" из батальона "Волки Да Винчи" за критически важную "дорогу жизни", ведущую в Бахмут. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube роты "Гонор".

Бой украинских военных за последний путь в Бахмут (ВИДЕО)

Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

На первых кадрах видео можно увидеть, как украинские военные находятся в блиндаже. В какой-то момент у входа попадает снаряд и присыпает землей воинов ВСУ. Далее военные изо роты "Гонор" выходит на бой с российскими оккупантами. Во время стрельбы видно, что украинские военные уничтожают нескольких россиян, и все это снимается командиром роты камерой, расположенной на шлеме.


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Вокруг заметно, насколько выжжена земля и уничтожены деревья на этой территории. Внимание, видео содержит ненормативную лексику, но просмотреть его можно ниже:

Почему дорога на Бахмут так важна и названа "дорогой жизни". Аналитик по вопросам обороны и безопасности профессор Майкл Кларк считает, что если украинские военные потеряют дорогу Т0504, то вынуждены будут покинуть Бахмут. Таким образом, ситуация на востоке Украины достигла эндшпиля — завершающая стадия партии в шахматах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследованиях социологов, которые опросили украинцы, является ли украинский язык признаком патриотизма.

Также "Комментарии" писали о замгоссекретаря США Венди Шерман, которая на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что Путин может использовать ядерное оружие. Шерман призывает быть внимательными к любым действиям президента РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fzL3rUfF_wY&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
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