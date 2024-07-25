Бой дронов в воздухе: украинский беспилотник деревянной палкой атаковал российкий (ВИДЕО)

Бойцы Сил специальных операций ВСУ придумали неожиданный способ противостояния российским беспилотникам в небе. Украинские бойцы прикрепили к собственному беспилотнику палку, с помощью которой пытались атаковать вражеский дрон ZALA.



Украинский дрон с палкой атаковал российский БПЛА. Фото из открытых источников

Украинские бойцы поделились видео с камеры беспилотника, на котором заметно прикреплена деревянная палка к БПЛА. Украинский дрон несколько раз приближается к российскому беспилотнику ZALA и использует палку как копье пытаясь попасть в пропеллер.

Само же видео бойцы Сил специальных операций подписали "палка ССО vs Zala(ы) россиян". Бой между двумя беспилотниками и атаку украинского дрона можно просмотреть ниже.

Удалось ли украинскому беспилотнику с палкой сбить или повредить российский дрон остается неизвестным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский оккупант заметил движение украинских дронов в воздухе и решил выбрать неожиданное место тайника. Российский солдат забежал в кустарник, наполненный противотанковыми минами. Когда же украинский беспилотник приблизился к оккупанту, произошел мощный взрыв с детонацией мин. Украинские операторы дронов из 47 ОМБр подписали свою работу словами, что "двое кацапов явно хотели получить премию Дарвина" — награда, которая вручается за самые неожиданные смерти.

Также "Комментарии" писали о попытке нападения повстанцев-хуситов на контейнеровоз с украинским экипажем. Йеменские хуситы использовали для этого морской дрон, однако украинцы быстро среагировали и начали стрелять по приблизившемуся к судну враждебному объекту.

