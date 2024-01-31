Боррель назвал самые лучшие гарантии безопасности для Украины

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Slava Kot
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель призвал усилить помощь Украине. По словам европейского чиновника, в случае победы Путина в войне в Украине под угрозой будет безопасность Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание L'Obs.
Жозеп Боррель. Фото из открытых источников
Жозеп Боррель подверг критике идеи, что Украина не одержит победу, поэтому Запад должен отказаться от поддержки Киева.
По словам Борреля, Путин не согласится на мирные переговоры, а условия, которые ставит президент РФ со словами о "деницификации" и "демилитаризации", лишь означают поражение Украины в войне. Европейский чиновник призвал усилить помощь Украине и предоставить необходимые средства для деоккупации, в том числе и дальнобойные ракеты и другие современные технологии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине.
Также "Комментарии" писали о Лаврове, который рассказал, почему Россия начала войну против Украины.
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