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Боррель назвал самые лучшие гарантии безопасности для Украины

Жозеп Боррель считает победу Украины в войне против России лучшими гарантиями безопасности как для Украины, так и Европы.

31 января 2024, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель призвал усилить помощь Украине. По словам европейского чиновника, в случае победы Путина в войне в Украине под угрозой будет безопасность Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание L'Obs.

Боррель назвал самые лучшие гарантии безопасности для Украины

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель подверг критике идеи, что Украина не одержит победу, поэтому Запад должен отказаться от поддержки Киева.

"Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет длительной. И снова появляются искушения примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволить им формировать нашу политику по Украине ", – заметил Боррель.

По словам Борреля, Путин не согласится на мирные переговоры, а условия, которые ставит президент РФ со словами о "деницификации" и "демилитаризации", лишь означают поражение Украины в войне. Европейский чиновник призвал усилить помощь Украине и предоставить необходимые средства для деоккупации, в том числе и дальнобойные ракеты и другие современные технологии.

"Победа Украины перед лицом российской агрессии является лучшей гарантией безопасности Европы. Россия, которая научится держаться в пределах своих границ, снизит давление на своих соседей, облегчит путь Украины к членству в ЕС и позволит Европе и миру переключить свое внимание на многие другие вызовы, что стоят перед ними", — объяснил Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который рассказал, почему Россия начала войну против Украины.



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Источник: https://www.nouvelobs.com/opinions/20240130.OBS83866/josep-borrell-la-victoire-de-l-ukraine-est-la-meilleure-garantie-de-securite-pour-l-europe.html
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