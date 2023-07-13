Борис Джонсон назвал еще одну угрозу для Украины, кроме России

Британский политик Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на события саммита НАТО в Вильнюсе, где Украина получила гарантии безопасности, однако осталась без конкретных временных рамок вступления в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

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Бывший премьер-министр считает, что еще одним большим врагом для украинцев кроме российской агрессии в войне может стать "усталость от Украины" западных партнеров. По его словам, победа Украины абсолютно важна для "демократии и свободы во всем мире". Борис Джонсон в интервью для вечернего шоу Лауры Коутс призвал США и Байдена не уставать от Украины и помогать ей в полной победе.



Также политик отметил, что не должно быть никаких оправданий для отсрочки членства Украины в НАТО.

"Не может быть никакого оправдания или причины, чтобы продолжать медлить", — говорит Джонсон, имея в виду последние решения НАТО на саммите в Вильнюсе.

По словам Бориса Джонсона, "очень важно" установить, что Украина находится на пути в НАТО. По его словам, решение принятые на саммите НАТО могут быть "провокационными для Путина".

"Мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет", — критически высказался Борис Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон, будучи в должности активно премьер-министра Британии, активно поддерживал Украину и наладил тесные рабочие отношения с Зеленским, став одним из первых иностранных лидеров, совершивших ненадежную поездку в Киев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров пригрозил "катастрофическими последствиями" из-за решений на саммите НАТО.

Также "Комментарии" писали об Ирине Верещук, которая отреагировала на скандальные слова министра обороны Великобритании с саммита НАТО.