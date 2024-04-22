Бонус от ТЦК. Как военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации

Как сообщил Владислав Кепко, практически каждый военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации сроком на два месяца. По его словам, для этого просто нужно добровольно прийти в ТЦК, то есть без повестки.

Мобилизация в Украине

По словам эксперта, если мужчина пришел добровольно, при этом имеет цель призваться на службу, то ему после прохождения ВЛК предоставят два месяца отсрочки, чтобы он мог упорядочить свои дела перед призывом по мобилизации.

Кроме того, Кепко рассказал, что в ближайшее время повестки, выписанные "на колене" работниками военкоматов, будут легализованы. То есть, добавил эксперт, граждане больше не смогут отказаться от выписанной таким образом повестки, поскольку тогда они уже будут нарушать закон.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ подчеркивали, что большинство роликов, гуляющих по соцсетям о так называемом произволе ТЦК, имеют российское происхождение и их основная цель – дискредитировать процесс мобилизации, рассорить между собой гражданских и военных. Часто информация в таких роликах представляется искривленной или откровенно недостоверной.

Кстати, согласно данным последнего опроса, только 20% мужчин призывного возраста от 25 до 59 лет, сейчас не проходящих службу в рядах ВСУ, допускают возможность пойти в армию как добровольцы, подписать контракт или мобилизоваться. При этом 17% опрошенных допускают возможность мобилизоваться в ряды Вооруженных сил. Для многих мотивацией по мобилизации является защита родного города в случае наступления оккупантов, полное обеспечение необходимым снаряжением, а также возможность выбрать военную специальность.





