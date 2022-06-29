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Больше обмена пленных не будет: в РФ сделали новое заявление по войне в Украине

В Москве заявляют, что только за вчера 2 тысячи украинских пленных прибыли в РФ

сегодня, 11:25 comments2434
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским руководством принято решение больше не соглашаться на предложения Украины по обмену военнопленных. Нет дела Кремлю и к тем россиянам, которые сегодня через военные преступления против украинского народа находятся в плену в Украине. Как передает портал "Комментарии", о нежелании больше соглашаться на обмен пленными заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, которого цитирует "Фонтанка".

Больше обмена пленных не будет: в РФ сделали новое заявление по войне в Украине

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Глава Следственного комитета РФ весьма дерзко прокомментировал решение больше не соглашаться на обмен. 

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "сдадимся и в семьи". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – отметил российский чиновник.

При этом Александр Бастрыкин добавил, что только за вчерашний день в Россию прибыло до 2 тысяч украинских военнопленных. О том, чтобы возвращать их обратно украинской стороне теперь речь не идет.

Несмотря на такие заявления российской стороны в Украине не теряют оптимизма по обмену пленными. Причем речь идет не только о тех военных, которые оккупанты берут в плен на поле боя, но и о тех военных, которые есть представителями полка "Азов" и к которым у россиян особо ненавистно отношение.

Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значительное количество" украинских пленных.

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Источник: https://www.fontanka.ru/2022/06/28/71446286/
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