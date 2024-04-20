Больше не ударит по Украине: как удалось уничтожить стратегический бомбардировщик РФ

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты потеряли один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолет принимал участие в ударах по югу Украины 19 апреля. Как передает портал "Комментарии", в Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Данную информацию подтвердили, как в Украине, так и в России.
Российский бомбардировщик Ту-22М3. Фото: из открытых источников
При этом британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.
Отметим, в Ставропольском крае Российской Федерации потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который перед этим запускал ракеты по Украине.
Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил у себя в Telegram, что ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.
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