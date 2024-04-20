Больше не ударит по Украине: как удалось уничтожить стратегический бомбардировщик РФ

Российские оккупанты потеряли один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолет принимал участие в ударах по югу Украины 19 апреля. Как передает портал "Комментарии", в Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Данную информацию подтвердили, как в Украине, так и в России.

Российский бомбардировщик Ту-22М3. Фото: из открытых источников

При этом британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.

"Однако, почти точно, что сообщения об использовании ракеты С-200 (SA-5) являются точными, и что это была еще одна успешная операция Украины против российских ВВС. Эта система, вероятно, является той же установкой, которая была использована для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 23 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Отметим, в Ставропольском крае Российской Федерации потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который перед этим запускал ракеты по Украине.

Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил у себя в Telegram, что ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", — рассказал командующий Воздушных сил.



