Большая угроза: военный рассказал о главном страхе армии РФ на фронте

Военные третьей штурмовой бригады, которые сейчас обороняют рубежи на Востоке Украины , утверждают, что продвижение Вооруженных сил Украины на Юге – это главный страх российских оккупантов.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Как написал в Telegram заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, враг достаточно четко определяет для себя направление основных усилий и давит, пока не имеет успеха.

"В России давно не боятся никаких потерь – если не хватило 50 тысяч погибшими, они возложат больше без проблем. Даже на захват маленького населенного пункта. Для достижения определенной цели враг задействует все возможные ресурсы, а их у него достаточно", – отмечает военный.

В частности, сегодня, утверждает Максим Жорин, приоритетное направление для наступательных действий РФ – Восточное.

Но для захватчика критически важно не допускать продвижения ВСУ на Юге.

"Даже на Востоке они могут позволить себе где-нибудь провалиться, однако на Юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу. Поэтому они будут пытаться отодвинуть линию фронта, увеличивая сухопутный коридор", — обосновал свою позицию военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал рассказал, зачем РФ создает еще две армии . Как сообщил Сергей Кривонос, планы страны-агрессора по созданию еще двух армий представляют серьезную угрозу, при этом не обязательно для Украины.

По мнению генерала, Россия может разместить эти две новые армии, например у границ со странами Балтии. Именно в этом направлении страна-агрессор может начать войну или использовать своих военных для оказания психологического давления на страны, являющиеся членами НАТО.

