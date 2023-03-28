Большая потеря россиян на поле боя: ВСУ уничтожили очередную военную технику (видео)

Силами специальных операций ВСУ удалось уничтожить российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-2". Ликвидация этой техники поможет Вооруженным силам Украины более эффективно противостоять на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Радиолокационный комплекс "Зоопарк-2". Фото из открытых источников

Уничтожение российского комплекса "Зоопарк-2" произошло в несколько этапов. Сначала аэроразведка нашла цель и постоянно преследовала военный объект, менявший свои позиции. В дальнейшем точные координаты были переданы одному из Сил Обороны, который и нанес точный удар по российскому радиолокационному комплексу "Зоопарк-2".

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"В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще на одну единицу", – пишет Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Уничтожение военной техники российской армии произошло в направлении Донецка. Просмотреть видео от Сил специальных операций ВСУ на котором виден удар по комплексу "Зоопарк-2" можно ниже:

Российское оружие "Зоопарк-2" выполняет функцию радара, обнаруживает ракеты в воздухе и рассчитывает их траектории на расстоянии до 40 км. Таким образом, российские силы узнают место расположения украинских позиций, передают информацию об этом военным РФ, а те в свою очередь наносят удар по украинцам. Поэтому уничтожение "Зоопарк-2" позволяет уменьшить российский военный потенциал и предотвратить точные удары по местам пребывания украинских военных.

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