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Большая потеря россиян на поле боя: ВСУ уничтожили очередную военную технику (видео)

Украинские военные уничтожили радиолокационный комплекс "Зоопарк-2", который мог выявить позиции ВСУ.

сегодня, 19:25
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Автор:

Slava Kot

Силами специальных операций ВСУ удалось уничтожить российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-2". Ликвидация этой техники поможет Вооруженным силам Украины более эффективно противостоять на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Большая потеря россиян на поле боя: ВСУ уничтожили очередную военную технику (видео)

Радиолокационный комплекс "Зоопарк-2". Фото из открытых источников

Уничтожение российского комплекса "Зоопарк-2" произошло в несколько этапов. Сначала аэроразведка нашла цель и постоянно преследовала военный объект, менявший свои позиции. В дальнейшем точные координаты были переданы одному из Сил Обороны, который и нанес точный удар по российскому радиолокационному комплексу "Зоопарк-2".


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"В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще на одну единицу", – пишет Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Уничтожение военной техники российской армии произошло в направлении Донецка. Просмотреть видео от Сил специальных операций ВСУ на котором виден удар по комплексу "Зоопарк-2" можно ниже:

Российское оружие "Зоопарк-2" выполняет функцию радара, обнаруживает ракеты в воздухе и рассчитывает их траектории на расстоянии до 40 км. Таким образом, российские силы узнают место расположения украинских позиций, передают информацию об этом военным РФ, а те в свою очередь наносят удар по украинцам. Поэтому уничтожение "Зоопарк-2" позволяет уменьшить российский военный потенциал и предотвратить точные удары по местам пребывания украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Германия, но и еще одна страна сообщила об отправке танков Leopard в Украину.

Также "Комментарии" писали о британском командире, который назвал главные преимущества танков Challenger перед российскими Т-72.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1252963985617626
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