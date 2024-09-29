В Верховной Раде заявили, что Сырский "помогает" России на войне

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, решения Сырского о ротациях в Донецкой области могут способствовать России в войне в Украине.
Безуглая критикует Сырского за ротации. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Facebook прокомментировала решение генерала Александра Сырского о ротациях на фронте. По ее словам, главнокомандующий ВСУ выводит опытных военных из Донецкой области.
Народный депутат считает, что Сырский таким образом "помогает" России, ведь, по ее словам, генерал не пополняет подразделения и осуществляет "феечные ротации" военных.
Безуглая также прокомментировала назначение вместо Ивана Винника, которого уволили с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре. Новым комбригом стал Александр Охрименко. Он был комбригом в 2022 году, однако впоследствии был переведен в тыл и больше года не видел, как изменилась война. По словам Безуглой, она не припоминает ни одного прецедента, когда такие действия улучшили ситуацию при экстремальных условиях наступления врага. В итоге Безуглая назвала это "больной логикой генералитета во всей красе".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный комбат критикует Министерство обороны и указывает, что при таких условиях "бойцы скоро закончатся".
Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила о готовности Сырского подписать документы по капитуляции Украины.
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