В Верховной Раде заявили, что Сырский "помогает" России на войне

Народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, решения Сырского о ротациях в Донецкой области могут способствовать России в войне в Украине.



Безуглая критикует Сырского за ротации. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook прокомментировала решение генерала Александра Сырского о ротациях на фронте. По ее словам, главнокомандующий ВСУ выводит опытных военных из Донецкой области.

"Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям на Донетчине. "Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас", — пишет Безуглая.

Народный депутат считает, что Сырский таким образом "помогает" России, ведь, по ее словам, генерал не пополняет подразделения и осуществляет "феечные ротации" военных.

"Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, как не содействие врагу?", — указывает Безуглая.

Безуглая также прокомментировала назначение вместо Ивана Винника, которого уволили с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре. Новым комбригом стал Александр Охрименко. Он был комбригом в 2022 году, однако впоследствии был переведен в тыл и больше года не видел, как изменилась война. По словам Безуглой, она не припоминает ни одного прецедента, когда такие действия улучшили ситуацию при экстремальных условиях наступления врага. В итоге Безуглая назвала это "больной логикой генералитета во всей красе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоназначенный комбат критикует Министерство обороны и указывает, что при таких условиях "бойцы скоро закончатся".

Также "Комментарии" писали, что Безуглая заявила о готовности Сырского подписать документы по капитуляции Украины.

