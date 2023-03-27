Болгария отправила вооружение на миллиарды долларов в Украину: что это за оружие

За первые 164 дня полномасштабного вторжения России в Украину экспорт военной продукции Болгарии составил 2,7 млрд. долларов. Часть из этого вооружения попала в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Defense Express.



Военная помощь Украине от союзников. Фото из открытых источников

Официально Болгария не отправляет оружие в Украину. Однако большинство экспорта происходит через США и Великобританию, которые покупают военное оборудование и посылают его Украине об этом открыто заявил бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

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Главная причина, почему Болгария не делает это напрямую, заключается во внутренней политике страны, состоящей из большого количества пророссийских сил. Правительству даже пришлось уволить министра обороны Стефана Янева, который повторял нарративы российской пропаганды и выступал против передачи оружия Украине.

Болгария с первых месяцев войны была одним из крупнейших союзников Украины, ведь обеспечила с апреля по август около 40% дизтоплива для ВСУ. Именно в эти месяцы русская армия уничтожила большие запасы украинского топлива. Кроме того, заводы по производству оборонной продукции увеличили свое производство.

К примеру в городе Казанлик находится завод "Арсенал АД". На нем производят ручные гранаты, минометы, стрелковое оружие, в том числе и автоматы AR-M9F. Также завод производит советские патроны, которыми пользуются ВСУ. Другой завод в городе Сопот VMZ Sopot сосредоточен на изготовленные снаряды для артиллерийских систем, в частности это 122, 152-мм артиллерийские, 125-мм танковые боеприпасы и другие. Именно благодаря производству на этих заводах ВСУ постоянно получают военную помощь от союзников и защищают украинские земли от российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Латвии назвал страну, ставшую военным округом России.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника.



