logo

BTC/USD

28607.11

ETH/USD

1850.23

LTC/USD

87.72

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Больше чем армия Венгрии: в ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше чем армия Венгрии: в ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута

На востоке Украины российские военные силы больше чем имеют армии некоторых стран Европейского Союза.

сегодня, 14:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Кремль бросает значительные военные силы на Бахмутское направление. Москва пытается захватить город-крепость, ведь это важный шаг для Путина в оккупации всей Донецкой области. Именно об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Больше чем армия Венгрии: в ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута

Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

Бои за Бахмут продолжаются уже более 10 месяцев. Благодаря украинским военным русская армия не смогла захватить восточноукраинский город. В Кремле направляют все силы на Бахмут, заявляя, что таким образом смогут получить контроль над Донецкой областью, а российская пропаганда рассказывает о второй "битве за Сталинград".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако, вероятно, для россиян захват Бахмута имеет больше символическую ценность, чем оперативную. Ведь российская армия не одерживала уже несколько месяцев никаких побед и была изгнана ВСУ на юге и востоке во время контрнаступления. Таким образом, военное руководство РФ бросает все силы на Бахмут, что составляет более чем некоторые армии ЕС.

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", — отметил Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец советует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о двух человеках, убедивших Путина начать войну: бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук и российский бизнесмен Юрий Ковальчук.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tri-stsenariyi-viyni-chomu-nastup-ukrayini-1682800637.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!