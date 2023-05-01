Больше чем армия Венгрии: в ВСУ назвали количество российской техники вблизи Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что Кремль бросает значительные военные силы на Бахмутское направление. Москва пытается захватить город-крепость, ведь это важный шаг для Путина в оккупации всей Донецкой области. Именно об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

Бои за Бахмут продолжаются уже более 10 месяцев. Благодаря украинским военным русская армия не смогла захватить восточноукраинский город. В Кремле направляют все силы на Бахмут, заявляя, что таким образом смогут получить контроль над Донецкой областью, а российская пропаганда рассказывает о второй "битве за Сталинград".

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Однако, вероятно, для россиян захват Бахмута имеет больше символическую ценность, чем оперативную. Ведь российская армия не одерживала уже несколько месяцев никаких побед и была изгнана ВСУ на юге и востоке во время контрнаступления. Таким образом, военное руководство РФ бросает все силы на Бахмут, что составляет более чем некоторые армии ЕС.

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысячи личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", — отметил Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец советует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Также "Комментарии" писали о двух человеках, убедивших Путина начать войну: бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук и российский бизнесмен Юрий Ковальчук.