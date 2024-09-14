Более 100 воинов вернули из плена: детали

Еще 103 воина удалось вернуть в Украину из российского плена. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, среди тех, кого удалось вернуть на Родину 82 рядовых и сержантов, 21 офицера.

"Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины", – отметил украинский лидер.

Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Москва и Киев передали по 103 военных. России передали военных, которые попали в плен в Курской области.

При этом нет информации, где именно проходил обмен. Известно только, что оккупанты, которые попали в списки на обмен, сейчас находятся в Беларуси.

Координационный штаб уточняет, что среди освобожденных на этот раз — 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое — из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один — из Сил территориальной обороны.

Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, три представителя Государственной специальной службы транспорта, один — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все освобожденные на этот раз – мужчины: 82 солдат и сержантов; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя — 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" — 31 человек), Донетчины, Луганщины, Запорожского, Херсонского, Харьковского и Киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС.

"Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан. Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена", – говорится в сообщении.

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