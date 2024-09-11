Зеленский объяснил, почему Украина добивается обмена пленными в формате «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров оказывать давление на Россию, чтобы добиться обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". По его словам, именно такой механизм позволит освободить не только военнопленных, но и политических заключенных, сказал он на пресс-конференции.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, переговоры с Россией по освобождению украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, идут очень сложно. Президент подчеркнул, что обмены по военнопленным проводятся, поскольку Украина может обменивать их на российских военных пленных.

Он также отметил, что Россия незаконно содержит крымских татар и многих других политических заключенных, которые просто выражали свои убеждения, верили в свободу и боролись за нее словом, правдой или искусством. Именно поэтому, заявил Зеленский, их тяжело вернуть домой.

Президент подчеркнул, что необходимо давление всех международных партнеров, чтобы добиться формулы обмена в формате "всех на всех", поскольку в противном случае достичь договоренностей будет сложно.

Кроме того, Зеленский также рассказал, что Украина активно работает с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Турцией, Азербайджаном и другими странами, оказывающими значительное влияние в мусульманском мире.

"Но, пока, успех такой, какой есть", — отметил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Украина готовит план, как заставить Россию к миру. По его словам, сначала этот план будет представлен Джо Байдену, ведь выполнение плана также сильно зависит от помощи западных партнеров. Сам план намерены представить на втором саммите мира.



