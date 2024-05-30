Более 10 стран позволили Украине бить по России: какова позиция Италии

Франция, Польша, Латвия, Литва и другие страны объявили, что снимают запрет для Украины и разрешают использовать западное оружие для ударов по территории России. Однако в Италии повторили свои прошлые заявления и запрещают Украине быть своим оружием по России.



Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни повторил предыдущие слова руководства страны и заявил, что оружие передано Украине не должно быть использовано для ударов по России. Кроме того, Таяни подчеркнул, что Рим не будет посылать свои войска в Украину.

"Мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать в Украину и не хотим, чтобы отправляемые нами военные средства использовались за пределами украинских границ", — сказал Таяни в интервью RAI.

Глава МИД Италии добавил, что Рим признает право Украины на самооборону, однако его страна не "воюет с Россией".

В настоящее время 11 стран официально заявили, что дают разрешение Украине использовать свое оружие для атак по военным целям на территории РФ, включая Францию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию, Чехию, Канаду, Нидерланды и Швецию. Среди заявлявших о запрете оказались США, Германия, Бельгия и Италия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Италии Джорджа Мелони призвала генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Франции Эммануэля Макрона быть "осторожнее" в своих заявлениях относительно использования западного оружия Украиной.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле пригрозили последствиями тем партнерам Украины, которые разрешили атаковать военные объекты в России.