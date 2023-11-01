logo

BTC/USD

35287.50

ETH/USD

1846.84

LTC/USD

69.86

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну: какие потери в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну: какие потери в РФ

Путин хочет захватить Авдеевку, потому что этот город имеет стратегическую военную ценность

сегодня, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

За город Авдеевку на Донетчине и украинская армия, и страна-агрессор РФ платят "большую цену". Потери российских окупантов больше, чем те, которые имела захватническая армия в прошлогодних боях и под Угледаром в марте этого года.

Бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну: какие потери в РФ

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Утверждают, что хозяин Кремля Владимир Путин приказал захватить город, ведь Авдеевка имеет стратегическую военную ценность. Для российского диктатора это была бы большая победа – завладеть городом после значительного сопротивления. Об этом утверждает в своей публикации The New York Times .


Журналисты, ссылаясь на украинских военнослужащих, российских "военнослужащих" и наблюдение независимых военных аналитиков пишут, что украинские артиллеристы уничтожали бронеколоны российских захватчиков неподалеку от города, а выходивших из техники российских пехотинцев ликвидировали дронами.

В публикации отмечается, что российские захватчики за почти три недели боев не достигли планируемого ими прорыва. В тяжелых боях, по информации американского Института изучения войны, потеряны сотни солдат, уничтожены более 100 единиц бронетехники и танков. Оккупанты таки немного продвинулись вперед, но заплатили за это очень большую цену.

Вместе с тем, журналисты, ссылаясь на украинского военного, отметили, что украинское войско тоже понесло немалые потери. Как рассказал неназванный боец, из более 50 защитников в их подразделении после нескольких дней боя не ранеными только шестеро бойцов.

Авторы публикации придерживаются мнения, что город обладает стратегической военной ценностью. Аналитики объяснили, что если россияне смогут захватить Авдеевку, украинские военные будут отброшены от порога Донецка. Этот захват сможет открыть главным железнодорожным и автомобильным маршрутам для захватчиков на территории этого района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, к чему россияне готовятся на фронте



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!