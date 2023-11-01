Бои за украинский город стали самыми кровавыми за всю войну: какие потери в РФ

За город Авдеевку на Донетчине и украинская армия, и страна-агрессор РФ платят "большую цену". Потери российских окупантов больше, чем те, которые имела захватническая армия в прошлогодних боях и под Угледаром в марте этого года.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Утверждают, что хозяин Кремля Владимир Путин приказал захватить город, ведь Авдеевка имеет стратегическую военную ценность. Для российского диктатора это была бы большая победа – завладеть городом после значительного сопротивления. Об этом утверждает в своей публикации The New York Times .

Журналисты, ссылаясь на украинских военнослужащих, российских "военнослужащих" и наблюдение независимых военных аналитиков пишут, что украинские артиллеристы уничтожали бронеколоны российских захватчиков неподалеку от города, а выходивших из техники российских пехотинцев ликвидировали дронами.

В публикации отмечается, что российские захватчики за почти три недели боев не достигли планируемого ими прорыва. В тяжелых боях, по информации американского Института изучения войны, потеряны сотни солдат, уничтожены более 100 единиц бронетехники и танков. Оккупанты таки немного продвинулись вперед, но заплатили за это очень большую цену.

Вместе с тем, журналисты, ссылаясь на украинского военного, отметили, что украинское войско тоже понесло немалые потери. Как рассказал неназванный боец, из более 50 защитников в их подразделении после нескольких дней боя не ранеными только шестеро бойцов.

Авторы публикации придерживаются мнения, что город обладает стратегической военной ценностью. Аналитики объяснили, что если россияне смогут захватить Авдеевку, украинские военные будут отброшены от порога Донецка. Этот захват сможет открыть главным железнодорожным и автомобильным маршрутам для захватчиков на территории этого района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, к чему россияне готовятся на фронте