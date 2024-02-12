Бои за Авдеевку: почему BILD пишет, что городу угрожает оцепление в "ближайшие дни или недели"

Российские захватчики могут оцепить Авдеевку "в ближайшие дни или недели", убежден аналитик BILD Юлиан Репке. При этом, OSINT-сообщество DeepState сообщает о продвижении врага по южным и северным окрестностям Авдеевки.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Захватчики продвинулись на севере и юге города. Эксперты уточнили районы Нововодяного и Клещиевки.

По информации Института изучения войны, враг смог продвинуться через Железнодорожный переулок на севере Авдеевки и в восточном направлении от Невельского.

Авдеевке угрожает оцепление. Как сообщает немецкий журналист, россияне успешно продвигаются по городу по двум направлениям (отмечены желтым): на юго-востоке и в центре Авдеевки.

"Положение становится критическим для украинских защитников", – утверждает он. Особенно опасна ситуация в центре, где захватчикам осталось каких-то 200 метров в один из последних путей, которым осуществляется поставка группировки Вооруженных сил Украины.









"Есть еще одна дорога на юг, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружен и упадет. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", — пишет Репке.

По подсчету аналитика, ширина коридора между позициями россиян, которая остается в ВСУ, уменьшилась до 4,85 км .

Несмотря на критичность ситуации, представители командования ВСУ не собираются покидать город, поэтому он может повторить судьбу Бахмута, добавляет Репке. Российские военные успешно продвигаются, потому что имеют преимущество над украинскими защитниками в артиллерии. Сейчас она составляет около 5:1.

РФ активно использует артиллерийские установки калибра 152 и 122 мм , РСЗО "Град" и минометы.

Еще преимущество захватчиков чувствуется и в воздухе. Российские самолеты сбрасывают тяжелые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. У украинцев, утверждает журналист, нет средств ПВО, чтобы отразить эти удары. Более того, в ВСУ не хватает и защитников на земле, поэтому часто группам наступающей российской пехоты противодействуют сами беспилотники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, какое решение принял Киев, ради спасения Авдеевки