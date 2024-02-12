Бои за Авдеевку: почему BILD пишет, что городу угрожает оцепление в "ближайшие дни или недели"

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Лиля Воробьева
Российские захватчики могут оцепить Авдеевку "в ближайшие дни или недели", убежден аналитик BILD Юлиан Репке. При этом, OSINT-сообщество DeepState сообщает о продвижении врага по южным и северным окрестностям Авдеевки.
Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)
Захватчики продвинулись на севере и юге города. Эксперты уточнили районы Нововодяного и Клещиевки.
По информации Института изучения войны, враг смог продвинуться через Железнодорожный переулок на севере Авдеевки и в восточном направлении от Невельского.
Авдеевке угрожает оцепление. Как сообщает немецкий журналист, россияне успешно продвигаются по городу по двум направлениям (отмечены желтым): на юго-востоке и в центре Авдеевки.
"Положение становится критическим для украинских защитников", – утверждает он. Особенно опасна ситуация в центре, где захватчикам осталось каких-то
"Есть еще одна дорога на юг, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружен и упадет. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", — пишет Репке.
По подсчету аналитика, ширина коридора между позициями россиян, которая остается в ВСУ, уменьшилась до
Несмотря на критичность ситуации, представители командования ВСУ не собираются покидать город, поэтому он может повторить судьбу Бахмута, добавляет Репке. Российские военные успешно продвигаются, потому что имеют преимущество над украинскими защитниками в артиллерии. Сейчас она составляет около 5:1.
РФ активно использует артиллерийские установки калибра 152 и
Еще преимущество захватчиков чувствуется и в воздухе. Российские самолеты сбрасывают тяжелые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. У украинцев, утверждает журналист, нет средств ПВО, чтобы отразить эти удары. Более того, в ВСУ не хватает и защитников на земле, поэтому часто группам наступающей российской пехоты противодействуют сами беспилотники.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, какое решение принял Киев, ради спасения Авдеевки
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