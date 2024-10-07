logo

BTC/USD

62298.95

ETH/USD

2440.03

LTC/USD

65.72

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бои ведутся за каждый подъезд: россияне вошли в Торецк
commentss НОВОСТИ Все новости

Бои ведутся за каждый подъезд: россияне вошли в Торецк

На восточной окраине Торецкого уже находятся российские войска

7 октября 2024, 23:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российским войскам удалось проникнуть в город Торецк в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе остается сложной, потому что боевые действия ведутся буквально за каждый подъезд и дом. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Бои ведутся за каждый подъезд: россияне вошли в Торецк

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Наиболее интенсивные стычки происходят на восточных окрестностях Торецка. По словам Бобовниковой, россияне сумели продвинуться вдоль улицы Центральной в направлении шахты Центральная, однако украинские подразделения регулярно контратакуют, отражая позиции, временно захватываемые оккупантами. Ситуация в городе постоянно меняется, и сейчас трудно точно оценить, какую часть Торецкая контролируют российские силы.

Особенностью боевых действий в этом районе есть уличные стычки, которые продолжаются почти непрерывно в течение суток. Российские войска сначала наносят массированные артиллерийские удары, после чего пытаются прорваться малыми группами пехоты численностью 3-5 человек. Бои ведутся не только в самом Торецке, но и за соседние населенные пункты, в частности, за Нелиповку, расположенную к северо-западу от города Нью-Йорк.

Несмотря на определенные тактические успехи россиян на восточных окраинах Торецкая, украинские военные продолжают оказывать упорное сопротивление, сдерживая наступательные действия врага и восстанавливая контроль над утраченными позициями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне продвинулись в Торецке и не только. Налитики же мониторингового проекта DeepState с наступлением 20 сентября обновили карту, отметив, что российские войска продвинулись около трех населенных пунктов Донецкой области и в Торецке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
Теги:

Новости

Все новости