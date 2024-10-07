Российским войскам удалось проникнуть в город Торецк в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе остается сложной, потому что боевые действия ведутся буквально за каждый подъезд и дом. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Наиболее интенсивные стычки происходят на восточных окрестностях Торецка. По словам Бобовниковой, россияне сумели продвинуться вдоль улицы Центральной в направлении шахты Центральная, однако украинские подразделения регулярно контратакуют, отражая позиции, временно захватываемые оккупантами. Ситуация в городе постоянно меняется, и сейчас трудно точно оценить, какую часть Торецкая контролируют российские силы.

Особенностью боевых действий в этом районе есть уличные стычки, которые продолжаются почти непрерывно в течение суток. Российские войска сначала наносят массированные артиллерийские удары, после чего пытаются прорваться малыми группами пехоты численностью 3-5 человек. Бои ведутся не только в самом Торецке, но и за соседние населенные пункты, в частности, за Нелиповку, расположенную к северо-западу от города Нью-Йорк.

Несмотря на определенные тактические успехи россиян на восточных окраинах Торецкая, украинские военные продолжают оказывать упорное сопротивление, сдерживая наступательные действия врага и восстанавливая контроль над утраченными позициями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне продвинулись в Торецке и не только. Налитики же мониторингового проекта DeepState с наступлением 20 сентября обновили карту, отметив, что российские войска продвинулись около трех населенных пунктов Донецкой области и в Торецке.