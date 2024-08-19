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Бои в Курской области: почему не все в ВСУ поддерживают эту операцию

Надежды Украины на то, что вторжение в Курскую область заставит Москву передислоцировать войска с восточного фронта, были рискованным шагом

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Спустя почти две недели после неожиданного прорыва на территорию России Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и ее потерей в центре восточного фронта на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Бои в Курской области: почему не все в ВСУ поддерживают эту операцию

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ожидалось, что Россия перебросит значительные силы с востока для защиты Курска. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на успех украинского вторжения, Россия все еще не отправила ожидаемое количество сил с восточного фланга.

При этом, отмечает издание, хотя украинские солдаты достаточно довольны первым успехом на границе в Курске, среди них есть и сомневающиеся в общей стратегии.

"Мы должны защищать то, что у нас есть. Атака на Курск забирает хороших солдат из Покровска, а если и отвлекает часть российских войск, то лишь переносит проблему их численности с одного места на другое", — говорит один из бойцов.

Как заявляет издание, были сомневающиеся и среди высокоранговых военных.

"Ходят упорные слухи, что полковник Эмиль Ишкулов, популярный командир 80-й украинской бригады, которая сейчас находится в числе участников вторжения в Курск, был снят с должности в конце июля, потому что он был против вторжения в Россию — не был уверен, что у его подразделения хватит сил для выполнения этой задачи", — говорится в статье.

Надежды Украины на то, что вторжение в Курскую область заставит Москву передислоцировать войска и ослабить давление на восточном фронте, были рискованным шагом — и результат далеко не однозначен, отмечает The Guardian.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, сколько солдат РФ перебросила с фронтов в Украине в Курскую область.

Также издание "Комментарии" отмечает – операция ВСУ в Курской области могла идти совсем иначе: Economist узнало новые детали.




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