Бои в Курской области: генерал назвал три основных цели Украины

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Slava Kot
Украинская военная операция в Курской области имела несколько задач. Кроме создания буферной зоны, украинские силы сорвали планы РФ осуществить наступление на Сумщину и заставили российскую армию перебросить свои войска из других направлений, считает бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Украинские военные в Курской области. Фото из открытых источников
Генерал Игорь Романенко в интервью Oboz.ua рассказал об основных планах Украины по поводу боев в Курской области РФ. По его словам, кроме озвученной версии ранее версии о создании буферной зоны для защиты от российских атак, Украина смогла сорвать планы РФ на новое наступление на Сумщину, подобно тому, которое Россия организовала весной на Харьков.
Еще одной задачей боев в Курской области – заставить армию России перебросить войска из направлений, участвующим в войне на украинских территориях, в частности на востоке страны.
По словам генерал-лейтенанта, сейчас армия РФ строит новые планы, в частности, создает группировку для контрнаступательных действий в Курской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на наступление России в Курской области. По словам президента, все идет по украинскому плану.
Также "Комментарии" писали о потерях России и Украины за месяц боев в Курской области.
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