Бои в Курской области: генерал назвал три основных цели Украины

Украинская военная операция в Курской области имела несколько задач. Кроме создания буферной зоны, украинские силы сорвали планы РФ осуществить наступление на Сумщину и заставили российскую армию перебросить свои войска из других направлений, считает бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.



Украинские военные в Курской области. Фото из открытых источников

Генерал Игорь Романенко в интервью Oboz.ua рассказал об основных планах Украины по поводу боев в Курской области РФ. По его словам, кроме озвученной версии ранее версии о создании буферной зоны для защиты от российских атак, Украина смогла сорвать планы РФ на новое наступление на Сумщину, подобно тому, которое Россия организовала весной на Харьков.

"Нашей целью было не только формирование буферной зоны. Первая цель – сорвать наступательные действия противника на Сумщине. Нашему Главному управлению разведки удалось завладеть двумя планами наступления России: на Харьковщину и на Сумщину. Мы видели, как это происходило на Харьковщине. Чтобы не ждать повторения в Сумской области, была проведена операция в Курской области", – считает эксперт.

Еще одной задачей боев в Курской области – заставить армию России перебросить войска из направлений, участвующим в войне на украинских территориях, в частности на востоке страны.

"Эта задача тоже была выполнена – 15-20 тысяч личного состава противник опрокинул. И только третья задача – формирование буферной зоны", – сказал Романенко.

По словам генерал-лейтенанта, сейчас армия РФ строит новые планы, в частности, создает группировку для контрнаступательных действий в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на наступление России в Курской области. По словам президента, все идет по украинскому плану.

Также "Комментарии" писали о потерях России и Украины за месяц боев в Курской области.