Бои продолжаются: ВСУ отразили штурм оккупантов в Херсонской области

Оккупанты в направлении Потемкиного на Херсонщине штурмовали позиции украинских защитников. В частности, мотострелковый взвод при поддержке двух БМП-2 пошел в наступление. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Оперативного командования "Юг" в Facebook . ВСУ отразили штурм в Херсонской области (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что подразделения ВСУ благодаря слаженным действиям отразили атаку, а враг, получив потери, отступил. Бои продолжаются в направлении Благодатного в Херсонской области.

Оккупанты с использованием беспилотников регулярно проводят воздушную разведку. Так в районе Высокополья был уничтожен один БПЛА "Орлан-10". Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чего ждать в День независимости от оккупантов. В вечернем обращении 20 августа президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на следующей неделе мы отметим День Государственного флага (23 августа) и День независимости (24 августа, когда также исполнится 6 месяцев с момента начала полномасштабной войны). Он также предупредил, что Россия может постараться в эти дни "сделать что-то особенно противное и жестокое". Председатель правления неправительственной организации "Майдан иностранных дел", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос заявляет, что делать прогнозы в наше время – дело крайне неблагодарное. Единственное, в чем, к сожалению, можно быть уверенным – это то, что масштабная война с российским агрессором будет продолжаться. Ведь несмотря на некоторые иллюзии, Кремль пока совсем не настроен на какие-то компромиссы. Москве все еще нужен Харьков, Одесса, Киев. Да и россияне не слишком скрывают свои людоедские планы, откровенно провозглашая своей целью полную "ликвидацию украинцев как нации".

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