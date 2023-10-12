Бои идут третьи сутки: новые подробности наибольшего наступления РФ на Авдеевку с начала войны

Город Авдеевка пережил наибольшее вторжение русских захватчиков с начала полномасштабной русской войны. Украинские военные отразили наступление и дальше удерживают все позиции.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

Утром 12 октября ситуация была напряженной, однако она на контроле сил обороны Украины. Захватчики без конца обстреливают город и его окрестности, их огневой смерч также направлен на позиции ВСУ.

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера", — рассказал руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш. Во время телемарафона "Единые новости".

Как он утверждает, 11 октября захватчики применяли "несколько иной сценарий".

"Большинство их штурмовых действий было с использованием сугубо пехоты. Они подвозили к своему "передку" десант: группами по 20-30 человек они его высаживали. Одновременно на 10-12 направлений выдвигались, на разные направления к нашей линии. Смотря видео в военных — они, как тараканы, пытались где-то найти какую-нибудь щель", — передает напряженность ситуации глава Авдеевской ГВА.

Как продолжил Виталий Барабаш, 11 октября на территорию общины прилетели около 20 вражеских ракет. Жертва обстрела — 85-летний местный житель, ранены 69-летний мужчина и 44-летняя женщина.

"Два молодых парня — представители военной администрации — развозили хлеб по старой части города. Они получили контузии. И два человека — очень пожилой мужчина и его дочь — находятся под завалами многоэтажного дома, который был разрушен в результате авиаракетного удара вчера днем", — говорит чиновник.

Вражеская артиллерия постоянно обстреливает Авдеевский коксохимический завод. Вчера они стреляли по предприятию и попали в цистерны с остатками смолы. Сразу возник пожар. Но в РФ утверждают, что попали в боеприпасы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стали известны города, которые Украина может не восстановить после войны