Бои идут круглосуточно: стало известно, где оккупанты пытаются вернуть позиции

Российская оккупационная армия на Харьковском направлении пытается восстановить контроль над утраченными территориями, рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

Волчанск

По его словам, 92 бригада удерживает свои позиции с первого дня попытки повторной оккупации Харьковщины.

При этом он подчеркнул, что в течение мая ситуация была стабилизирована. По его информации, в последние несколько дней Силы обороны проводили ударно-штурмовые операции, чтобы улучшить свои позиции. В частности, была возвращена небольшая часть территорий, речь идет о районе возле населенного пункта Глубокое. Сейчас, говорит Маляревич, враг пытается закрепиться и подтягивает резервы, чтобы удержать захваченные территории.

Как сообщил военный, оккупанты теперь больше сосредоточены на содержании этих территорий, а не на захвате новых.

По его словам, захватчики подвели к району Волчанский мотострелковый полк, состоящий почти из четырех батальонов, чтобы восстановить утраченные позиции. Маляревич отмечает, что россияне пытаются совершить наступление на Волчанск. По его словам, по всему участку фронта продолжаются непрерывные бои круглосуточно. То есть, говорит военный, захватчики пытаются восстановить контроль над утраченными территориями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты в ближайшее время могут пойти штурмом на Харьковскую и Сумскую области, чтобы таким образом отвлечь внимание Сил обороны от Донецкого направления, который для захватчиков является основным.



