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Боевые действия в Украине усиливаются: Зеленскому и компании дали совет в США

Дипломат из США заявил, что украинские власти должны говорить даже горькую правду о ходе войны

сегодня, 12:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине. Такое мнение озвучил высокопоставленный американский дипломат Джеймс Рубин, ответственный за противодействие дезинформации. Совет прозвучал на фоне усиления боевых действий, российских успехов в ключевых сферах и ослабления международного внимания к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Боевые действия в Украине усиливаются: Зеленскому и компании дали совет в США

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

"Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормальной для нас. Но это не значит, что мы не имеем права на свободу слова", – отметил руководитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента США Джеймс Рубин, который раскрывает пропаганду враждебных государств и других субъектов, направленные против США и их союзников по всему миру.

Он добавил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского. 

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-needs-to-be-more-open-about-sharing-battlefield-truths-says-us-diplomat-james-rubin/
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