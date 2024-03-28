Боевые действия в Украине усиливаются: Зеленскому и компании дали совет в США

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине. Такое мнение озвучил высокопоставленный американский дипломат Джеймс Рубин, ответственный за противодействие дезинформации. Совет прозвучал на фоне усиления боевых действий, российских успехов в ключевых сферах и ослабления международного внимания к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

"Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормальной для нас. Но это не значит, что мы не имеем права на свободу слова", – отметил руководитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента США Джеймс Рубин, который раскрывает пропаганду враждебных государств и других субъектов, направленные против США и их союзников по всему миру.

Он добавил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского.

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