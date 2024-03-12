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Боевой медик поддержала мобилизацию женщин и предложила создать роту из них

Боевой медик и морской пехотинец Ярина Черногуз в проекте "Станция Краматорск" заявила, что поддерживает идею мобилизации женщин. По ее словам, они могут выполнять много работы в армии наравне с мужчинами

сегодня, 15:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнула Ярина Черногуз, она является поклонницей идеи мобилизации женщин в ряды армии. Более того, по ее мнению, женщины должны проходить жесткий отбор. На основе него, считает военная, должно быть создано боевое подразделение.

Боевой медик поддержала мобилизацию женщин и предложила создать роту из них

Мобилизация женщин

Вместе с тем Черногуз добавила, что в принципе сначала можно создать боевую роту из женщин. Если идея окажется удачной и оправдает себя, ее нужно масштабировать.

"Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии",
– подчеркнула военная.

Она добавила, что женщины должны отнестись к этому со всей ответственностью и пройти необходимый отбор.

Кроме того, Черногуз подчеркнула, что на самом деле на фронте женщины могут выполнять много разной работы при этом наравне с мужчинами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в конце 2023 года нардеп Марианна Безуглая первой заявила о том, что женщины могут также подлежать мобилизации.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский заявил, что он никогда не подпишет закон, в котором будет идти речь о мобилизации женщин в ряды армии.

При этом нардеп Инна Совсун подчеркнула, что в Конституции ясно указано, что каждый гражданин Украины должен защищать свое государство. По ее словам, в Основном законе речь не идет, что речь идет только о мужчинах. Как считает Совсун, если в Украине будет понимание, что без мобилизации женщин на фронт не обойтись, то вероятно, такое решение стоит рассмотреть. Кроме того, нардеп добавила, что в Украине многие женщины пошли на службу в армию. При этом она подчеркнула, что не обязательно женщины должны принимать участие в боях, для них есть и другие должности.




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