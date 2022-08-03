Боевики делают из Кадырова героя: что известно

Глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник передал председателю Чечни Рамзану Кадырову "звание героя". Об этом пишет пророссийское СМИ ТАСС .

Боевики делают из Кадырова героя (фото ТАСС)

В сообщении говорится, что обмен пафосными наградами состоялся в столице Чечне – городе Грозном.

Кадыров также своим "гостям" раздал награды. В частности, он вручил "ордена Ахмата Кадырова" секретарю генерального совета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку, активно "работающему" для оккупации Херсонской области и руководителю боевиков "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на востоке Украины ВСУ взяли в плен более двух десятков кадыровцев . ВСУ взяли в плен около 30 кафиров. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Так, по данным Геращенко, вчера (2 августа) при попытке штурма Соледара (Донецкая область) враг потерпел неудачу и потерял около 100 человек убитыми и 30 пленными. По словам Антона Геращенко, всем чеченцам-наемникам рассказывали сказку о том, что они будут нести патрульную службу в тылах, а их бросили на передок, где они сдались в плен. Также в официальном канале Страткома ВСУ опубликован пост по видео, в котором сообщается о пополнении обменного фонда. Сообщается, что пленные были захвачены на востоке Украины. Однако в посте не указывается, где именно это произошло. Можно предположить, что видео записаны именно эти пленники.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили предательницу Украины — псеводополковника "ЛНР" , командовавшую дивизионом артиллерии. В войне против Украины погибла предательница украинского народа. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Так, по данным Страткома ВСУ, ликвидирована предательница народа Украины по имени Качура Ольга Сергеевна.

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