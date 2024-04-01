Боец пожаловался на свое командование: в Минобороны прокомментировали скандал в 25-м бате 54-й ОМБр

В Министерстве обороны отреагировали на заявление военного 25-го отдельного стрелкового батальона 54-й ОМБр Андрея Васкина, выразившего обвинение своему командованию в злоупотреблениях.

Скандал в 25-м батальоне 54-й ОМБр (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Zn.ua.

Андрей Васськин был участником Революции Достоинства, после этого воевал на Донбассе, отражая нападения РФ. Вышел из Иловайского котла, был в самых горячих точках того времени – Песках и ДАПи. В феврале 2022 года после начала войны добровольцем ушел на фронт. Сейчас боец служит в 25-й ОСБ 54-й ОМБр.

Военный жаловался, что однажды он отбыл в окопах на позиции 47 суток, потому что не пришла замена. Через три дня после этого Васькина снова хотели отправить "на ноль".

Андрей сообщил, что в его подразделении командиры:

направляют на боевые задания ограниченно пригодных;

не реагируют на жалобы по здоровью;

оскорбляют честь и достоинство подчиненных, угрожают уголовным преследованием за огласку;

ограничивают волю "непокорных" на так называемом "воспитательном доме".

Как утверждает военный, туда "вывозят непокорных, забирают у них телефоны, днем заставляют работать, а ночью, "как собак", закрывают в подвале. Тех, кто сломался и осознал", отправляют на позиции с оружием. – с лопатой".

Во время контактов с журналистами боец находился в больнице. Рассказал, что его возвращения "очень ждут".

"Знаю, что моего возвращения очень ждут... Парень приехал после операции, ходил подписывать отпуск на реабилитацию. Рассказывал, как замкомбата по вооружению кричал ему, что через меня к ним приезжала проверка, но им все равно", — продолжил он.

Он отметил, что за неисполнение приказа боец может получить пять лет тюрьмы. Но он не проинформирован ни о каком случае, когда офицер понес ответственность после факта гибели личного состава из-за своей вины.

Представители Минобороны информируют, что только за неделю с 28 января по 5 февраля 2024 года на их "горячую линию" поступило 11 обращений с жалобами на руководство 25 ОСБ.

Сотрудники Донецкого зонального отдела ВСП (Военная служба правопорядка) Минобороны Андрею Васькину ответили о так называемых "воспитательных домах" — подвалах или ямах, где сидят провинившиеся бойцы.

Отмечают, что Васькин "неоднократно нарушал дисциплину, подстрекал других военнослужащих к неисполнению приказов".

"Во время пребывания в пункте сбора воинской части *** в н.п. *** Донецкой области произошла воздушная тревога, во время которой находившиеся на пункте сбора военнослужащие обязаны находиться в подвалах и блиндажах, так как была вероятность нанесение ракетного удара по н.п. *** Донецкой области", – говорится в сообщении.

Выходит, руководители защитника утверждают, что посадили его в подвал, потому что беспокоились за его жизнь из-за воздушной тревоги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный предупредил об угрозе окружения еще одного стратегического города