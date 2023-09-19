Bloomberg назвал «нейтральную» страну, которая хочет помочь РФ производить боеприпасы

Во второй половине сентября на один из российских заводов должен прибыть станок с ЧПУ производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH из Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", ссылаясь на письмо от украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, с которым сумели ознакомиться журналисты.

ЧПУ производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH

Украина призывает Германию и компанию Spinner остановить отправку в Россию дорогостоящего оборудования, используемого для производства боеприпасов.

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Станок, использующий компьютерные инструменты для изготовления точных приборов, необходим для производства осколочно-фугасных снарядов, которые российские захватчики используют в Украине.

"Как только станок попадет в Россию, мы мало что сможем сделать, чтобы предотвратить его использование в военных целях Россией: время не терпит", — говорится в письме.

Отмечается, что станок погрузили на грузовик в Турции еще 30 августа, затем его перевезли на пароме в порт на северо-восточном побережье Черного моря. Оттуда он отправится на ОАО "Серовский механический завод".

В материале говорится, что производитель боеприпасов связан с подсанкционным "Ростехом", а в качестве импортера указана компания "Юмак" — поставщик ряда предприятий, попавших под санкции, занимающийся производством боеприпасов, снарядов и других компонентов, используемых в танках и истребителях Су и МиГ.

По словам собеседников Bloomberg, знакомых с поставками, в прошлом в Россию из других стран попало и другое оборудование, произведенное этой компанией.

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