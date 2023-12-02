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Блэкаут в Украине возможен по двум причинам: объяснение министра энергетики

На сегодня единственная причина отключения электроснабжения, - это погодные условия, отметил Герман Галущенко

сегодня, 16:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина готова к зиме, и не будет отключений электроэнергии, если не произойдут мощные вражеские обстрелы и стихийные бедствия. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Блэкаут в Украине возможен по двум причинам: объяснение министра энергетики

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что на сегодня единственная причина отключения электроснабжения – это погодные условия. 


"Мы готовы к прохождению этой зимой, и если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет", — высказался Галущенко.

Министр энергетики Украины отметил, что сегодня очень сложные погодные условия. Он напомнил, что на этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях, а сейчас переместилась на запад государства. "Поэтому сейчас происходят отключения, потому что есть большое количество порывов электролиний на западе Украины", — добавил Галущенко. По его словам, в трех областях, где ранее бушевала стихия, уже восстановлено электроснабжение, кроме отдельных случаев, где завершаются ремонтные работы. 

По словам Галущенко, сейчас максимальное количество ремонтных групп со всей Украины будет работать на западной Украине, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение.

Читайте также на портале "Комментарии" — с наступлением зимы тема российских атак на украинскую энергосистему и нашей готовности к этому становится всё более обсуждаемой. Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что российская армия сейчас массово не атакует ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, выжидая, когда станет холоднее. При этом Галущенко, как ранее президент Украины Владимир Зеленский, считает справедливым наносить ответные удары по российской энергетической инфраструктуре. Как оцениваете данные заявления и в целом подготовку Украины к атакам врага по нашей энергосистеме? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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