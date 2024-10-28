Благодарность за измену: оккупанты раздают коллаборантам жилье украинцев

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики раздают захваченное жилье предателям, подписавшим контракт с ВС РФ.

РФ усиливает террор в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, жилье раздают как "служебное", то есть для временного пользования, а не на постоянной основе.

Отмечается, что имущество предоставляют предателям, не имеющим недвижимости. Заселяют предателей в квартиры украинцев, сбежавших от оккупации.

В Центре сопротивления отметили, что выплаты за заключение контракта с ВС РФ для предателей на временно оккупированных территориях существенно меньше, чем в других российских регионах. Такое отношение объясняется тем, что жизнь предателей для Кремля ничего не стоит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной". "Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Владимиром Путиным противоречат линии ООН по поддержке работы Международного уголовного суда, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он процитировал фрагмент рекомендаций по потенциальным встречам представителей секретариата ООН с лицами, по которым МКС выдал ордер на арест. Соответствующие указания утвердил предшественник Гутерриша в должности Пан Ги Мун.