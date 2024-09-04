Битва за Покровск только начинается: почему ее уже сравнивают с Бахмутом и Авдеевкой

Долгое наступление российских войск на Покровск в Донецкой области и приближение врага к городу не гарантирует его захвата. Есть ряд причин, основанных на опыте боевых действий на Донбассе, подтверждающих это.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

Об этом рассказал военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий в комментарии "Телеграфу".

"Напомню, что к Бахмуту российские войска подошли довольно быстро, однако сам Бахмут им пришлось штурмовать в течение 10 месяцев. До Авдеевки россияне также добрались через несколько недель, но взятие города затянулось на четыре месяца. Авдеевка, кстати, значительно меньше Покровска. Сейчас можем увидеть аналогичную ситуацию с Временным Яром. Российские войска подошли к нему более четырех месяцев назад, однако до сих пор не смогли полностью захватить", – отмечает Дикий.

Он подчеркивает, что весь опыт этой войны показывает: когда бои переходят в пределы городской застройки, где каждое здание становится фортификационным сооружением, а подвалы служат укрытиями, украинские защитники способны долго сдерживать врага, нанося ему значительные потери. Так что даже после того, как российские войска подойдут к Покровску, это не значит, что город сразу будет захвачен — тогда только начнется настоящее сражение за город.

"Возможно, мы потеряем Покровск как тыловую базу, но это вовсе не означает, что город будет потерян с военной точки зрения. Битва за Покровск может продолжаться долгими месяцами и не обязательно будет успешным для россиян. А если и будет, то только через значительные потери и после продолжительной борьбы. Измены нет — есть тяжелая война", — подытожил Евгений Дикий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после неудач возле Покровска россияне резко изменили направление удара .