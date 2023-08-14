Битва за Бахмут: ошиблась ли Украина, когда решила защищать город

Могла ли защита Бахмута стать одним из главных факторов, что украинское летнее контрнаступление не дало больших результатов, чем ожидалось. Портал "Комментарии" собрал мнения влиятельных военных экспертов по защите Бахмута весной и последствий такого решения для дальнейших военных действий.

Украинский военный. Фото из открытых источников

В начале марта вагнеровцы захватили большую часть Бахмута. Перед украинским руководством встала проблема принять решение — покинуть город или продолжать за него борьбу. Зеленский принял решение не покидать Бахмут и ВСУ по меньшей мере три месяца находились в тяжелых боях, пока ЧВК "Вагнер" покинул город в конце мая.

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Один из самых влиятельных военных аналитиков и сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в начале августа в подкасте War on the Rocks оценивает такое решение как ошибку. По его словам, Украина защищая Бахмут подорвала подготовку к контрнаступлению, что стало причиной медленного контрнаступления летом.

Кофман приводит несколько аргументов в свою защиту. Аналитик соглашается, что во время боев за Бахмут российских солдат погибало в несколько раз больше чем украинцев, однако, по его словам, нужно смотреть на качество потерь. Среди вагнеровцев было много бывших узников без военных навыков, которых российское руководство отправляло против украинцев как пушечное мясо, в то время как ВСУ теряли умелых и опытных бойцов. Кофман утверждает, что это для Украины плохой обмен.

Второй аргумент Майкла Кофмана состоит в том, что защита Бахмута была бессмысленной, ведь у России не было сил продолжать наступление дальше в этом направлении, как считали другие аналитики.

Третьим аргументом аналитик называет то, что на защиту Бахмута было направлено несколько лучших подразделений украинской армии, тогда как новые и неопытные группы бойцов были отправлены для учений на западной технике. Таким образом, Кофман объясняет, что нехватка опыта среди военных ВСУ стала еще одной причиной медленного летнего наступления. По его словам, нужно было отправить на обучение опытных солдат, которые показали бы лучший результат.

Несмотря на выводы Майкла Кофмана, другой военный аналитик из Королевского оборонного колледжа Дании Андерс Нильсен не соглашается с аргументами коллеги.

По словам Нильсена, большинство своих бойцов ЧВК "Вагнер" завербовал по шестимесячному контракту в конце прошлого лета. Поэтому на февраль-март основная часть из них была помилована и вернулась в Россию. Таким образом вагнеровцы перестали использовать живой щит из неопытных наемников в марте, а теряли качественных солдат.

Также Нильсен напоминает, что в то время Россия проводила большое зимнее наступление и пыталась продвинуться по всем направлениям вглубь Украины. Поэтому, если бы украинские солдаты вышли из Бахмута, то много военных ресурсов, которые армия РФ направила на Бахмут, использовала бы в другом направлении.

Кроме того, аналитик указывает на успехи, которые достигла Украина, воюя с вагнеровцами.

"Если бы Украина не воевала за Бахмут, существовала бы большая вероятность, что "Вагнер" все еще был бы в Украине, – говорит Нильсен и добавляет, что вагнеровцы были одним из самых боеспособных российских подразделений в войне против Украины".

Если бы Украина дала победить вагнеровцам в Бахмуте, Путин дал бы больше ресурсов Пригожину для дальнейших атак, в частности это касается большего количества заключенных, которые становились бы дополнительным живым щитом для российских опытных солдат в дальнейшем наступлении.

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