Битва за Авдеевку: бойцы Третьей штурмовой рассказали неизвестные подробности

Военные Третьей штурмовой бригады рассказали неизвестные подробности во время битвы за Авдеевку . Об этом говорится в сюжете Новости.LIVE.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

"Многие известные люди находятся в нашей бригаде, и легендарными нас делает мотивация, наши действия, наш путь к победе, как мы этого желаем и как мы к этому идем. А что касается мотивации для людей, то их не мотивируют средства, если для них не были мотивацией города, стертые с лица земли — обстреливающийся Бахмут, Буча, Ирпень, Харьков. Если это для них не мотивация, то больше дело в воспитании", — рассказал командир подразделения "Эрик Хитрый".

Защитники третьей ОШБр сравнивают бои за Бахмут и Авдеевку. Так, штурмовик "Шустрый" рассказал, что когда на Бахмутском направлении были штурмы, зачищали, то в битве за Авдеевку было несколько иное задание.

"Каждая задача отличается, сказать, что они были одинаковыми, нельзя", — продолжил "Шустрый".

"Погон", второй номер из состава медицинского экипажа, рассказал, что сложная эвакуация из Авдеевки была потому, что она шла постоянно, не было времени отдохнуть.

"Благодаря тому, что уровень медицины бойцов был достаточно высок, они на поле боя оказывали очень хорошую медицинскую помощь. Также, пока их привозили сюда, были в стабильном состоянии. Минус, что ты постоянно ездишь, нормально не спишь, не было времени поесть". . Но это не так важно, потому что была работа, которую нужно выполнить", — отметил "Погон".

Еще военные рассказывали, какую роль в боях играют дроны и какое количество их теряют.

"Штурмовые группы не всегда видят врага, когда бои в частном секторе. Много домов, погребов, в которых россияне прячутся. Тем более по ночам они ходят по одному, и из дрона их легче увидеть. Интересная работа тем, что ты непосредственно наблюдаешь за полем боя , первым получаешь актуальную информацию, плюс это корректировка артиллерии на врага, которая наносит им большой вред", — рассказал оператор-разведчик БПЛА "Арчи".

Оператор-разведчик БпЛА "Эминем" отметил, что было так, что за одну операцию теряли более 10 дронов.

"Это за один день. То, что это расходящийся материал, я могу подтвердить, это 100%. Но лучше потерять 10 дронов, чем одна человеческая жизнь", — говорит "Эминем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто "сдал" Авдеевку, военный жестко ответил .